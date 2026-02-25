Yoon Suk Yeol Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Yoon Suk Yeol Hakkında Yeni Soruşturma Başlatıldı

25.02.2026 11:49
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yeni bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Güney Kore'de "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bulunan ve müebbet hapse çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi hakkında, Yoon'un sıkıyönetim girişiminden kaynaklanan "isyan" suçlamalarını araştırmak üzere yeni bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

Yonhap'ın haberine göre, yeni kurulan soruşturma ekibine savcı Kwon Chang-young liderlik ediyor.

Kwon, Yoon'un başarısız sıkıyönetim girişiminden kaynaklanan isyan suçlamaları, eşiyle bağlantılı yolsuzluk iddiaları ve 2023'te bir denizcinin ölümüyle ilgili soruşturmaları araştırmakla görevlendirildi.

Savcı Kwon, yaptığı açıklamada, "(Önceki soruşturma sürecini yürüten) Üç özel yetkili savcı, göreve başladıklarından bu yana birçok sonuç elde etmiş olsa da halkın eksiklikler olduğu yönündeki inancı dolayısıyla ikinci özel soruşturma ekibi oluşturulmuştur." dedi.

Yeni ekibin, Yoon'un yönetiminde, Kuzey Kore sınırı yakınlarında silahlı helikopter uçuşları düzenleme girişimlerini ve eşinin devlet işlerine müdahale ettiği şüphesini soruşturması bekleniyor.

Yoon'a verilen ceza

Güney Kore'de mahkeme 19 Şubat'ta, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla parlamento binasına asker gönderip Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediği gerekçesiyle "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Sıkıyönetim sürecine dahil olmakla suçlanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun 30 yıl, Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ise 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ayrıca Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik'e 10 yıl, eski Savunma İstihbarat Komutanı Noh Sang-won'a 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

