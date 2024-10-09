YÖREX 2023 Fuarı Antalya'da Açıldı

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(ANTALYA)- Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX düzenlenen törenle açıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yüksek maliyetler altında ezilen üreticinin, köylümüzün çektiği tüm sıkıntıları yakinen biliyorum. Çiftçimizin hayatını kolaylaştırmak, dertlerine derman olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen fuar bu yıl da Anadolu'dan gelen yüzlerce yöresel ürünü 13 Ekim'e kadar ziyaretçilerle buluşturacak. YÖREX'in açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve çok sayıda katılımcı ve davetli katıldı.

"Çiftçimizin hayatını kolaylaştırmak, dertlerine derman olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, YÖREX'in tüm Anadolu'yu bir araya getirerek buluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yöresel ürünlerimizi markalaştıran, üreticilerimize katma değer sağlayan, sadece Antalya'mızın değil, ülkemizin önemli bir değeri olarak gördüğümüz YÖREX fuarını sahipleniyor, tüm imkanlarımızla destekliyoruz. Bir çiftçi çocuğu olarak cam seralardan, narenciye bahçesinden çıkmış gelmiş, mazot, ilaç, gübre, enerji gideri gibi yüksek maliyetler altında ezilen üreticinin, köylümüzün çektiği tüm sıkıntıları yakinen biliyorum. Bu nedenle çiftçimizin hayatını kolaylaştırmak, dertlerine derman olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu yolda, akıllı tarım uygulamalarından 10 ilçemizde kapalı devre sulama sistemlerine, güneş enerji santrallerimiz ile %85'i aşan enerji desteğinden, fide, fidan ve tohum desteğine, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinden ipek böcekçiliğinin yaygınlaştırılmasına, organik üretim için biyolojik ve biyomekanik mücadeleden çiftçi eğitimlerine, arı otu tohumundan kovan desteğine, veterinerlik hizmetlerinden yem desteğine, süt tankından hamur yoğurma makinesi desteğine kadar, her daim verimi ve üreticilerimizin gelirinin artmasına büyük destek sağlıyoruz.

"Biliyoruz ki üreten ülke güçlü ülkedir"

Ayrıca kadın kooperatiflerinin üretim tesisleri ve satış alanlarını da, destekliyoruz. Bu konuda yerel mutfağımızın payı büyüktür. Mutfağımızın adını dünya arenasına altın harflerle yazdırma hedefimizde büyük katkısı olan Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivalini 3 yıldır paydaşlarımızla birlikte düzenliyoruz. Bundan sonrada Antalya'mızı dünyanın en önemli gastronomi kenti yapma hedefimizle yürüyoruz. Antalya'mızın 18 coğrafi işaretli ürününün arttırılması ve tanıtımı konusunda paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuç olarak; biliyoruz ki 'üreten ülke güçlü ülkedir.' Fuarımızda yerel ve coğrafi zenginliklerimiz ile yer alarak üreten, ülkemize güç katan tüm katılımcılara ve misafirlerimize teşekkür ederim."

Başkan Muhittin Böcek, açılışın ardından protokol ile birlikte fuardaki stantları gezdi. Başkan Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin standını da ziyaret ederek, stantta yer alan kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri ve Antalya'ya has ürünlerin tanıtımının yapıldığı stantta Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği içinde olduğu ve desteklediği kadın kooperatifleri de yer alıyor. Kadın kooperatifleri stantta ürettikleri el emeği ürünlerin tanıtımını ve satışını gerçekleştirme fırsatı buluyor.