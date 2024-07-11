Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yüzde 50 hibe düve alım desteği başladı - Son Dakika
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yüzde 50 hibe düve alım desteği başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düve alımına yüzde 50 hibe desteği başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, bu yıl 56 kişinin düve alımına hak kazandığını belirtti. Düve alım desteği için başvuru yapan 56 kişinin tamamı hak sahibi oldu. Desteğin tek şartı, hayvanların alım yerinin hastalıktan ari işletmeler olması. Şu ana kadar 2 üretici düve desteği aldı, kalanlar yıl sonuna kadar alacaklar. Sorgun ilçesi, ülke genelinde düve hibesine en çok talep eden ilçeler arasında yer alıyor. Başvurular, yetiştiricilere SMS ile bildiriliyor ve www.sorguntarim.com adresinden kayıt olunabiliyor.

11.07.2024 16:11
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yüzde 50 hibe düve alım desteği başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, bu yıl 56 kişinin düve alımına hak kazandığını söyledi.

Geçen yıl hibe düve alımı için başvuru yapan 56 kişinin tamamının hak sahibi olduğunu belirten Canbolat, "Hibe oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Düve alım desteğinde tek şart, hayvanların alım yerinin hastalıktan ari işletmeler olması. Şu an 2 üreticimiz düve desteği aldı. Kalanlar aralıklarla yıl sonuna kadar alacak." dedi.

Sorgun'un ülke genelinde düve hibesine en çok talep eden ilçeler arasında yer aldığını aktaran Canbolat, başvuruların yetiştiricilere SMS ile bildirildiğini, SMS sistemine www.sorguntarim.com adresinden kayıt olunabildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yüzde 50 hibe düve alım desteği başladı - Son Dakika

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