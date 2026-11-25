Yozgat Sorgun'da devrilen kamyonetteki 5 yaralı Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde işçileri taşıyan kamyonet, Sorgun-Çekerek kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrildi; sürücü ve araçtaki dört kişi yaralandı. Kazada toplam 5 kişi yaralanırken yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 06 FF 3714 plakalı kamyonet, Sorgun- Çekerek kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan M.O, M.Y, M.Ç. ile M.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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