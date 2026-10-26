Yozgat Sorgun'da yaşlı, hasta ve engellilerin kimlik başvuruları evde alınıyor

Yozgat Sorgun'da yaşlı, hasta ve engellilerin kimlik başvuruları evde alınıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşlı, hasta ve engellilerin kimlik başvuruları, 'Adreste Nüfus Hizmeti' kapsamında evlerinde alınıyor. Sorgun Nüfus Müdürlüğü ekipleri gezici terminallerle parmak izi ve biyometrik veriyi yerinde işliyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Nüfus Müdürlüğüne gidemeyecek durumda olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kimlik kartı başvuruları evlerinde alınıyor.
İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri, "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında, hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek kimlik kartı başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor.
Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, açıklamasında, uygulamanın sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Ekiplerin gezici kayıt terminalleriyle vatandaşları evlerinde ziyaret ettiğini belirten Canpolat, parmak izi alma, biyometrik veri işleme ve başvuru işlemlerinin yerinde gerçekleştirildiğini ifade etti.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların veya yakınlarının, durumlarını belirten belgelerle Sorgun Nüfus Müdürlüğüne başvurabileceğini ifade eden Canpolat, "Yapılan planlamanın ardından vatandaşlarımızı adreslerinde ziyaret eden ekiplerimiz, tüm resmi işlemleri dakikalar içinde tamamlıyor." dedi.
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