Yozgat'ta 18 yaşındaki genç, kapağını açtığı elektrik panosunda akıma kapılarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Aşağınohutlu Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik panosunun kapağını açan 18 yaşındaki genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi; cenazesi Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Yozgat'ta yol kenarındaki elektrik panosunda akıma kapılan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aşağınohutlu Mahallesi Köy Muhtarları Derneği mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik panosunun kapağını açan O.K.Y. (18) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.K.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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