Yozgat'ta 800 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Yozgat'ta 800 kınalı keklik doğaya salındı

Yozgat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde 800 kınalı keklik doğaya salındı. Yozgat Çalatlı Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen kekliklerden 200'ü kent merkezinde, 600'ü ise ilçelerde doğaya bırakıldı. Vali Mehmet Ali Özkan, doğal dengeyi korumanın önemine vurgu yaparak, kınalı kekliklerin tarımdaki zararlılarla mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca av komisyonu tarafından kınalı keklik av kotasının minimuma indirildiği ve avcılardan hassasiyet ve destek beklediği ifade edildi.

24.07.2024 12:01
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Yozgat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kent merkezi ve ilçelerinde 800 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Çalatlı Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen kınalı kekliklerden 200'ü kent merkezinde, 600'ü ilçelerde doğaya bırakıldı.

Nohutlu Tepesi'nde düzenlenen keklik salımı etkinliğinde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, doğal dengenin korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Tarım kenti Yozgat'ta özellikle hububat zararlılarıyla mücadelede kekliğin önemli dol oynadığını belirten Özkan, "Doğal dengeyi korumak ve süne, kımıl ve benzeri zararlılarla mücadele etmek açısından kınalı keklik önem arz ediyor. Doğada keklik popülasyonunun artması ve tarımdaki zararlarla mücadelede yol almak üzere Aydıncık, Çekerek, Boğazlıyan ve Yozgat merkezde doğaya keklik saldık." dedi.

Özkan, av komisyonunda kınalı keklik av kotasını da minimuma indirdiklerini, bu konuda avcılardan hassasiyet ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta 800 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

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