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Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yozgat\'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
02.01.2024 - 11:11,
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Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

B.D.Ç. idaresindeki 34 FIC 377 plakalı hafif ticari araç, kent merkezi E-88 kara yolu alt geçidinde, S.D'nin kullandı Yozgat Belediyesine ait 66 DV 592 plakalı çöp toplama aracına çarptı.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan B.D.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta çöp toplama aracıyla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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