Yozgat\'ta Dolu Felaketi

Yozgat'ta etkili olan dolu yağışı, ekili alanlarda zarara neden oldu.

Kent merkeze bağlı Lök köyünde sağanak sonrası etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Köy genelinde mercimek, nohut ve diğer ekili alanlarda zarar oluştu.

Yağışın ardından tarlalarını kontrol eden çiftçiler, dolu nedeniyle ekili ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.