Yozgat'ta firari yakalandı

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Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün evine geldiği bilgisini aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö'yü evinin yakınındaki arazide saklanırken yakaladı.

Firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.