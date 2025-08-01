Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fotokapan görüntülerinden Uzunlu beldesi mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi.
Bölgeye giden ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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