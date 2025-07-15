Yozgat'tın Boğazlıyan ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya Mahallesi mevkisine giden ekipler, kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yaparken Yakalandılar - Son Dakika
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