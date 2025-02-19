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Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor.

Gece etkisini artıran kar yağışının ardından, kent merkezinde cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da dükkanlarının önündeki karı temizledi.

Vatandaşlardan Hicret Yıldırım, kar yağışının rahmet ve bereket olduğunu belirterek, yağışların barajlara iyi gelmesi temennisinde bulundu.