Yozgat'ta Otomobil Tamiri Bahanesiyle Zorla Senet İmzalattılar - Son Dakika
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Yozgat'ta Otomobil Tamiri Bahanesiyle Zorla Senet İmzalattılar

Yozgat\'ta Otomobil Tamiri Bahanesiyle Zorla Senet İmzalattılar

Yozgat'ta otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, kurbanı eve çağırıp darp ettikten sonra silah tehdidiyle senet imzalatmışlardır.

28.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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Yozgat'ta otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Sorgun ilçesinde şüpheli F.Y, otomobilinin arızalandığı bahanesiyle telefonla aradığı Y.B'yi (35) evine çağırdı.

Eve giden Y.B, F.Y. ile M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darbedildi, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı.

Evden ayrılıp kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınan Y.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, kiraladıkları araçla kaçan zanlıları Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, M.E. ve İ.T. tutuklandı.

Kaynak: AA

Yozgat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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