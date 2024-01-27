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Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 29 parça ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 29 parça ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için kent merkezine getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli H.İ.E'nin aracı durdurularak yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat\'ta tarihi eser niteliği taşıyan 29 parça ele geçirildi
27.01.2024 - 16:45,
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Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için kent merkezine geleceği bilgisine ulaştı.

Şüpheli H.İ.E'nin bulunduğu aracı ilçede durduran ekipler, aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, 6 obje, 4 yüzük ve 1 mühür ele geçirdi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve objeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Akdağmadeni, Yozgat, Kültür, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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