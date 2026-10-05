Yozgat\'ta vatandaş TÜİK\'in eylül ayı yüzde 1,84\'lük enflasyonuna inanmıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini Yozgatlı vatandaşlar gerçekçi bulmadı. TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 artış verisinin çarşı pazar ile uyuşmadığını savunan vatandaşlar, "Enflasyon kriterleri insanların en çok ihtiyaç duyduğu ürünler üzerinden değerlendirmiyor" dedi.

Yozgat'ta çarşı pazar durgun, kahvehanelerde neredeyse oturacak yer yok. Kahvehanelerin önlerindeki masalarda oturan birçok emekli, bir bardak çay içerek günün bir bölümünü değerlendirmeye çalışıyor. Yurttaşlar, açıklanan enflasyon rakamlarını da gerçekçi bulmuyor.

Kadir Altınok adlı kent sakini, "bugün açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını" söyleyerek, "ENAG da bugün açıkladı enflasyonu. Aylık bazda yüzde 2,2, yıllık 46. Bu alım gücünü tabii ki etkileyecek. Gerçeği yansıtmayan bir enflasyon, TÜİK'in enflasyonu. Gerçeğe daha yakın olan aslında ENAG'ın enflasyonu. Bunda amaç belli, yüzde 30'un altına düşürmeyi hedefliyorlardı, onu gerçekleştirdiler. Fakat halkın cebine mutfağına kesinlikle bu yansımıyor" dedi.

Enver Mecidiyeli, "Emekli acından ölüyor. Emeklinin ne alım gücü olacak?" ifadelerini kullanırken, Mehmet Yıldırım da, "Enflasyon 1,84 olarak açıklandı. Maalesef ki ülkemizde mazot 100 lirayı geçerken, enflasyonun 1,84 çıkması inanılmaz. İktidar istediği gibi istediği şekilde enflasyonu göstermekte. Maalesef insanlarımız çarşıda, pazarda enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğuna düşünmektedir" şeklinde konuştu.

Balıçı Ergin Başkal da, "Balık 1 kilo 125 lira. Türkiye'nin her yerinde 200 lira, Yozgat'ta 125 lira. İşler yavaş yavaş açıldı. Palamut 125 lira tanesi. Vatandaşta iyice para var" dedi.

Esnaf Orhan Dolangez ise geç saatlerde ancak siftah yapabildiklerinin anlattı ve açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

"İHTİYACINI TAM KARŞILAYARAK ALIŞVERİŞ YAPMIYOR"

Dolangez, şöyle konuştu:

"Enflasyon insanların en çok ihtiyaç duyduğu ürünler üzerinden değerlendirilmiyor. Bunu artık kamuoyunda herkes biliyor. İnsanların alım gücü çok düştü. Emeklini aldığı maaş belli, asgari ücret belli. Bu şartlarda insanların bir evi geçindirmeleri çok zor. Bu artışlarda bu fiyatların sürekli arttığı, akaryakıt fiyatlarının arttığı, doğal gaz, girdi fiyatlarının, maliyetlerin arttığı bir süreçte insanların alım gücünün normal bir seviyeye inmesi çok zor. Geç saatlerde siftah yapıyoruz. Müşteri ihtiyacı olan ürününü geliyor soruyor. Ürünün pahalı olduğunu gördüğü almaktan vazgeçiyor ya da ihtiyacı 1 kiloysa 250 gram alıyor. İhtiyacından feragat ederek, kısaltarak, azaltarak alışverişini yapıyor. İhtiyacını tam karşılayarak alışveriş yapmıyor."