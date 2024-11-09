Yozgat Valiliği, Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Kayıp İddialarını Yalanladı

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(ANKARA) - Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan GSB Yozgat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin kayıp olduğu ve kaçırılmış olabileceği iddialarını yalanladı.

Yozgat Valiliği, resmi X hesabından Bozok Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan GSB Yozgat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin kaçırılmış olabileceğine dair sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. İddialar üzerinde emniyet birimlerince yurt çevresinde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilen açıklamada, olayın asılsız olduğu ve haberi paylaşan medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz merkezinde üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan GSB Yozgat Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler arasında ve bazı sosyal medya hesaplarında, bir öğrencinin kayıp olduğu, ve kaçırılmış olabileceği şeklinde asılsız iddialar yayılmıştır. İddialar üzerine emniyet birimlerimizce GSB yurdu ve çevresinde yapılan inceleme ve tahkikatta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış ve olayın asılsız olduğu ve böyle bir durumun yaşanmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan ricamız bu tür asılsız haberlere inanmamaları ve resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir. Öte yandan bu asılsız haberi paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatılmıştır."