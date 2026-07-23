YTB Başkanı Kapıkule'de Avrupalı Türkleri Karşıladı - Son Dakika
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YTB Başkanı Kapıkule'de Avrupalı Türkleri Karşıladı

YTB Başkanı Kapıkule\'de Avrupalı Türkleri Karşıladı
23.07.2026 13:56
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YTB Başkanı Turus, yurt dışında yaşayan Türkleri Kapıkule'de karşıladı, ikramda bulundu ve destek vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Avrupalı Türkleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı.

Yurt dışında yaşayan Türklerle sohbet eden Turus, onlara Türk bayrağı ile Edirne'nin yöresel lezzetlerinden Meriç yer fıstığı, Kavala kurabiyesi, badem ezmesi, su ve limonata ikram etti.

Turus, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7,5 milyon Türkün yurt dışında yaşadığını söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin her yaz yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini belirten Turus, "En azından 1 ay Türkiye'de kalıp, hasret gideriyorlar. Biz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza YTB olarak 2018'den beri karşılama, uğurlama programları yapıyoruz." dedi.

Turus, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin öz varlığı olduğunu vurguladı.

Yılda bir kez değil her zaman yanlarında olduklarını belirten Turus, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye muhabbeti çok yüksek. Biz de bu muhabbete karşılık onların yanında olduğumuzu, onlarla birlikte hareket ettiğimizi göstermek istiyoruz. Bizim en önemli çalışma alanımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da 'Türkiye' deyince aklına ilk takdir edersiniz ki Kapıkule geliyor. Gerçekten 11 ay yurt dışında kalıp 1 ay Türkiye'ye gelirken Kapıkule'deki karşınızda gördüğünüz bayrağı gördüğü zaman bütün dertlerinden arınıyor."

"Arkanızda güçlü bir devlet var"

Turus, dünyada yabancılara karşı aşırı bir düşmanlığın yaşandığına değindi.

Bu düşmanlığın Avrupa'da da görüldüğünü dile getiren Turus, "Türk ve Müslüman olması hasebiyle de vatandaşlarımız aşırı sağın sıkıntılarıyla baş başa kalabiliyorlar. Ülkelerine geldikleri zaman 'hiç merak etmeyin arkanızda güçlü bir devlet var' diyebilmenin en önemli ilk yolunun Kapıkule girişinde olduğunu görüyoruz." dedi.

Turus, gurbetçilerin Türkiye'ye geldiklerinde kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için kurumlarla eş güdüm çalışmalarını hızlandırdıklarını da aktardı.

Kapıkule'den Sırbistan'ın Niş şehrine kadar gideceklerini ifade eden Turus, burada da Avrupa'da yaşayan Türklerle bir araya gelerek sohbet edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, YTB Edirne Temsilcisi Çağrı Koca ve yetkililer Turus'a eşlik etti.

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Kapıkule'de Avrupalı Türkleri Karşıladı - Son Dakika

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