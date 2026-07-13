YTB Kariyer Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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YTB Kariyer Programı Başvuruları Başladı

13.07.2026 21:29
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YTB, üniversite öğrencileri için Diaspora ve Diplomasi Kariyer Programı'nın başvurularını açtı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik hazırladığı "YTB Diaspora ve Diplomasi Kariyer Programı"nın başvuruları başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "YTB Diaspora ve Diplomasi Kariyer Programı" başvuruları açıldı.

3-14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek YTB Diaspora ve Diplomasi Kariyer Programı, gençlerin yalnızca gözlemci olarak yer aldığı klasik staj süreçlerinden farklı bir içerikle hazırlandı.

Program kapsamında katılımcılar; diaspora, göç ve kültürel diplomasi alanlarında akademik bilgi edinirken, alanında uzman isimlerin saha tecrübelerinden yararlanacak. Atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerle desteklenecek programda gençler, edindikleri bilgileri uygulama ve farklı çalışma alanlarını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Katılımcılar ayrıca YTB'nin kurumsal yapısını, çalışma alanlarını ve kamu diplomasisi anlayışını yerinde gözlemleyecek. Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşları, akraba toplulukları ve uluslararası öğrencileriyle yürüttüğü çalışmaların planlama ve uygulama süreçleri, doğrudan uzmanlar tarafından gençlere aktarılacak.

Program, gençlere mesleki gelişimlerinin yanı sıra kamu diplomasisi alanında özgün bir deneyim kazanma, uzmanlarla bir araya gelme ve kariyerlerine yeni bir perspektif kazandırma imkanı sağlayacak.

Başvurular, 17 Temmuz saat 18.00'e kadar "obys.ytb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için "[email protected]" adresi üzerinden YTB ile iletişime geçilebilecek.

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Kültür Sanat, Diplomasi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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