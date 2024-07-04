YTB'nin düzenlediği KATİP programının kapanış etkinliği yapıldı - Son Dakika
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YTB'nin düzenlediği KATİP programının kapanış etkinliği yapıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı'nın (KATİP) 2023-2024 eğitim dönemi kapanış etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı, YTB Başkan Yardımcısı, bursiyerler ve eğitimciler katıldı. Program kapsamında 16 ülkeden 17 akademisyen ve kamu görevlisi, Türkçe eğitimi almanın yanı sıra çeşitli etkinliklere katıldı ve Türkiye ile ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirecek projeler geliştirdi.

04.07.2024 16:51
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı'nın (KATİP) kapanış etkinliği Ankara'da yapıldı.

YTB binasında yapılan KATİP'in 2023-2024 eğitim dönemi kapanış etkinliğine, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, bursiyerler ve eğitimciler katıldı.

16 ülkeden 17 akademisyen ve kamu görevlisine yönelik Kasım 2023-Haziran 2024'te başkentte düzenlenen kapanış etkinliği, tanıtım filmi gösterimiyle başladı.

Orbay, burada yaptığı konuşmada, programın paydaşı olmaktan onur duyduklarını belirterek, bursiyerlerin ülkelerinde Türkiye'yi temsil edeceğini anlattı.

Bursiyerlerin, Türkiye'nin tarihini, kültürünü ve insanlarını yakından tanıdığını vurgulayan Orbay, öğrencileri tebrik etti.

Türkiye ile bursiyerler arasındaki ilişkinin başlangıcı

YTB Başkan Yardımcısı Kazancı da bursiyerlerin 8 aydır Türkçe öğrenimi gördüklerine ve çeşitli kurumları ziyaret ettiklerine dikkati çekerek, programı Türkiye ile bursiyerler arasındaki ilişkinin başlangıcı olarak tanımladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile program kapsamında işbirliği yaptıklarının altını çizen Kazancı, öğretmenlere gayretleri için teşekkür etti.

Kazancı, bursiyerlerin dış politika alanında çalışma yapan kurumlara ziyarette bulunduğunu aktararak, yerli ve yabancı kurumlar arasında irtibat sağlandığını kaydetti.

Programa katılanların YTB ile irtibatının sağlam olmasını bekleyen Kazancı, bursiyerlerin, Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile güçlü irtibat halinde olmasını istedi.

Kazancı, bursiyerlerin Türkiye ile ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirecek projeler geliştirmesinin önemli olduğunu dile getirerek, YTB'nin projelerde işbirliğine açık olduğunu vurguladı ve katılımcıları tebrik etti.

Bursiyerler, kapanış konuşmalarının ardından programdan elde ettikleri kazanımları anlatarak, Türkiye'de geçirdikleri zamana ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı.

Kapanış etkinliği, bursiyerlere sertifika dağıtılması ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

KATİP

KATİP 2023-2024 dönemi kapsamında, 16 farklı ülkeden 6 diplomat, 6 kamu görevlisi, 2 araştırmacı, rektör, gazeteci ve polis müfettişi olmak üzere toplam 17 katılımcı, 8 ay boyunca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde Türkçe eğitimi gördü.

Katılımcılar, A1 seviyesinde başladıkları Türkçe kurslarında, 800 saatlik dil eğitimini tamamlayarak B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi elde etti.

Polonya, Filistin, Moğolistan, Kenya ve çeşitli ülkelerden gelen katılımcılar, Türkiye'de bulundukları süre boyunca dil eğitimi almanın yanı sıra kurum ziyaretleri, kültürel geziler, akademik seminerler ve sosyal aktivitelerde yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YTB'nin düzenlediği KATİP programının kapanış etkinliği yapıldı - Son Dakika

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