Yucatan'da Feci Kaza: 15 Ölü, 2 Yaralı

15.09.2025 09:44
Meksika Yucatan'da kamyon ve otomobillerin karıştığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MEKSİKO, 14 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan eyaletinde bir kamyon, bir özel otomobil ve bir taksinin karıştığı kazada en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kaza, cumartesi günü eyaletteki Merida-Campeche federal karayolunun 127. kilometresinde meydana geldi.

Yucatan Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler arasında kamyon şoförü ve takside bulunan bir kişinin bulunduğunu belirtti.

Yaralılara olay yerinde acil tıbbi müdahale yapılırken, sekreterliğe ait itfaiye ve ambulans ekipleri bölgedeki olası riskleri kontrol altına almak, kazazedelerle ilgilenmek ve yaralıları hastanelere kaldırmak üzere olay yerine sevk edildi.

Yetkililer, vatandaşları karayollarında seyahat ederken önlem almaları, hız sınırına uymaları ve kazaları önlemek için yol güvenliği kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua

