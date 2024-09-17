Yüksek Hızlı Tren Yatırımları

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz." dedi.

Uraloğlu, partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a hava yolu, demir yolu, kara yolu, iletişim ve denizcilik noktasında 75 milyar liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını söyledi.

Samsun Havalimanını genişletmek istediklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Havalimanının belli ihtiyaçları var, bir proje yaptık. Onunla ilgili bir ödenek tahsisi noktasında bir gayretimiz var. Onu temin edebilirsek oranın genişletilmesiyle ilgili bir işlem içerisinde olacağız." diye konuştu.

Samsun-Sivas-Kalın demir yolunu yenilediklerini, orada yük taşımacılığı işlemlerine devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'deki hızlı tren hattı ile ilgili şunları söyledi:

"Biz ülkemizde 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı dünyada da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülkeyiz. İnşallah biz en son Ankara-Sivas'ı açmıştık. Şimdi hedefimiz, yapım çalışmaları devam eden yerlerimiz var, Akdeniz tarafında var, Kapıkule İstanbul tarafında var, Ankara- İzmir arasında var. Şimdi Kırıkkale'den Samsun'a kadar gelecek olan demir yoluyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada projelerimizi bitirmiştik. Yatırım programına almıştık. İlk etapta iç krediyle yapacağımız işlerden bir tanesidir. Kırıkkale'yle Çorum arasını yetiştirebilirsek bu ay veya önümüzdeki aya ama mutlaka bu sene içerisinde Çorum'a kadar olan yaklaşık 115 kilometrelik kesimin ihalesini biz yapmış olacağız."

Bakan Uraloğlu, 185 kilometrelik Çorum-Samsun demir yolu ihalesini 2025 yılında planladıklarını belirterek, "Dolayısıyla Samsun'dan Sarp'a kadar devam edecek olan sahilden geçecek olan demir yolunun da ana hattı olan Kırıkkale-Samsun arasındaki demir yolu ihalesini bu sene yapıp önümüzdeki sene yapım çalışmalarına da inşallah başlıyoruz. Samsun'umuz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Karadeniz'de ilk raylı sistem projesini hayata geçirdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Günde 100 bin yolcu taşıyor, potansiyeli daha da fazla. Onunla ilgili de işbirliği halinde bu tren setlerinin temin edilmesi noktasında da Büyükşehir Belediyemizde bir işbirliği halinde o süreci de yürütüyoruz. Bundan dolayı Samsun'u ben tebrik ediyorum. Gerçekten modern taşımacılığı şehrimize, bölgemize kazandırmış durumda. Tabii Samsun'un gelişmesi ve değişmesine bağlı olarak bu mevcut hat yetmiyor. Şehrin diğer kesimlerine de gitmesi gerekiyordu. Burada Büyükşehir Belediyemiz bir çalışma başlatmıştı. Sonra beraberce istişare ederek çalışmayı netleştirdik ve Kılıçdede'den sahilden başlayıp Şehir Hastanesine sonra da Kamu Kampüsü dediğimiz bölgeye gidecek olan bir hat üzerinde, yaklaşık 12,5 kilometrelik bir hat üzerinde proje olarak mutabık kaldık. Sonrasında da Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine biz de gerekli değerlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla onun üstlenimini de Bakanlık olarak biz üzerimize almış olduk ve bundan sonraki süreci de yine Büyükşehir Belediyemizle işbirliği halinde beraberce yürütmüş olacağız. Bu da şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

(Sürecek)