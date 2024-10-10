Yüksek Lisans ve Lisans Tezlerine Yapay Zeka Desteği - Son Dakika
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Yüksek Lisans ve Lisans Tezlerine Yapay Zeka Desteği

YÖK ve SSB, Yapay Zeka Akademik Tez Programı ile savunma sanayisinde yetkinlikleri artırmayı hedefliyor.

10.10.2024 11:29
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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle "Yapay Zeka Akademik Tez Programı" (ATP) başlatılacak. ATP ile savunma sanayi alanında yapay zeka, üniversitelerde lisans seviyesinde bitirme projeleri ve lisansüstü seviyede tez çalışmaları olarak ele alınacak.

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; programla savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, sektöründeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında yapay zeka alanında güçlü bir iş birliği oluşturulması amaçlanacak.

Program, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgi birikimlerini pratik uygulamalarla pekiştirerek geleceğin teknolojilerini şekillendirme ve yapay zeka alanında yenilikçi projeler geliştirme fırsatı sunmayı hedefleyerek.

Programa, mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri, elektrik-elektronik, bilgisayar ve bilişim, havacılık ve uzay bilimleri gibi alanların son sınıf öğrencileri ile bu alanlarda tezli yüksek lisans yapan öğrenciler başvurabilecek. Ayrıca, matematik, fizik ve istatistik gibi fen fakülteleri programlarının 4. sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yapay zeka, veri bilimi, bilgisayar bilimleri, elektrik-elektronik, mekatronik, yazılım, kontrol ve otomasyon, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarla ilgili tüm bölümler de programa katılabilecek.

Bunların dışında listede yer almayan fakat program kapsamında değerlendirilebilecek diğer ilgili bölümler de başvuru yapabilecek.

Başvurular 25 Ekim 2024 tarihine kadar Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki Vizyoner Genç platformu (https://vizyonergenc.com/ilan/3124) üzerinden yapılacak. Programa kabul edilen öğrenciler, 31 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Lisans ve Lisans Tezlerine Yapay Zeka Desteği - Son Dakika

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