Yüksekova'da Araç Camları Buz Tuttu

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Yüksekova'da araçların camları buz tuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle araçların camları buz tuttu.

Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle park halindeki araçlar buz keserken, sürücüler ise araçlarını ısıtmak için uzun uğraş verdi. İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları tümüyle buz tuttu. Yüksekova'nın soğuk havaya teslim olduğunu ifade eden Hasım Han isimli vatandaş, "Yüksekova'da 2 aydan fazladır havalar soğuktur. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar. Şu an sadece yüksek rakımlı dağlarda kar bulunuyor" dedi.