Yüksekova'da Doğal Gaz Kullanıma Başladı

Güncel

Türkiye'nin son noktası doğal gaza kavuştu

Yüksekova'da doğal gaz kullanımı başladı, ocakta yemekler pişirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır heyecanla beklenen doğal gaz, nihayet evlerde yakılmaya başlandı.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından tamamlandı. Yüksekova-Van yolunda bulunan ana merkezde meşale yakılmasının ardından Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Aydın ailesinin evinde ise ilk gaz yakılmaya başlandı.

Evinde doğal gazı kullanmaya başlayan Yavuz Aydın, "2 yıldır ilçede doğal gaz çalışması vardı. Doğal gaz çalışması şükür bitti. Biz de gereken çalışmalarla evimizde doğalgazı çekerek tamamladık. Evimizde doğal gazı kullanmaya başladık. İlk yemeğimizi ve çayımızı da yaptık. Bu güzel çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede tüm Yüksekova'ya yayılır" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel ise "2 yıldır Yüksekova'da doğal gaz çalışması yürütüyordu. Tabi ilk olarak Esenyurt Mahallemizde kullanıma başlamasından dolayı çok mutluyuz. Esenyurt Mahallemizde bulunan Aydın ailesi, gazı evinde ilk kullananlardan biri oldu. Sadece Esenyurt Mahallesi değil, inşallah kısa sürede her mahalleye gaz verilir. Bu konuda Esenyurt Mahallesi'nin TOKİ evlerinde hummalı bir çalışma var. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren iç kolun tesisatı çekilecek. Artık her ev kullanıma başlayacak. Bu güzel hizmette emeği olan başta Hakkari Valisi Ali Çelik, Kaymakamımız Mustafa Akın, BOTAŞ yetkililerine ve çalışma yürüten herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.