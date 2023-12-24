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Yüksekova'da evler ve araçlar kar altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü. Kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüşürken, yetişkinler için çile haline geldi.

Yüksekova\'da evler ve araçlar kar altında kaldı
24.12.2023 - 22:28,
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Yüksekova'da tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü

Kar yağışı küçükler için eğlence, büyükler için de çileye dönüştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağış nedeniyle tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi buldu. Kar yağışının yolları kapatırken, karla mücadele ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinde kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, yokuşlu yolda tepsi ve poşetlerle kayma keyfini yaşıyor. Büyükler için çileye dönüşen kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve arabalar ise adeta kara gömüldü.

Rıdvan Akgül isimli vatandaş, ilçenin adeta kara gömüldüğünü belirterek, "Kar yağışı tarım ve su için iyi oldu. En güzel tarafı çocuklar için eğlenceye dönüşürken, büyükler için de çileye dönüştü" dedi.

İhsan Atay da, kar yağışına en çok çocukların sevindiğini söyleyerek, "Çocuklar için eğlence olan kar, biz büyükler için de maalesef çileye dönüştü. Çünkü zorlu bir kış süreci başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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