Yüksekova'da Su Baskını Sorunu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde eriyen kar ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçeleri, su ile doldu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Yüksekova'da, havaların ısınması ve yağmurun da etkisi ile biriken kar erimeye başladı. Eriyen kar ve yağmur suları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı evlerın bahçeleri, su altında kaldı. Vatandaşlar, dışarıya çıkmak için evlerinin önüne tahta palet koydu.

'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Bu yöntem de işe yaramazken, mahalle sakinlerinden Hami Akdemir, "Çocuklarımı okula götüremiyorum. Bizler karların üzerinde gelip, gidiyorduk. Şimdi karlar eridi. Hep su olup, evlerimizin önüne birikti ve evden çıkamaz olduk. Çocuklarımı okula götürmek için sırtıma alıp, caddeye çıkartıyorum. Bayramda çocuklarımız evlerinden çıkamadı. Paletlerin üzerinden gelip gidiyorduk. Sular yükselince onlar da fayda etmiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.