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Yüksekova'da yürekleri ısıtan görüntüler

- Damı kardan çökme tehlikesi yaşayan ailenin yardımına gönüllü gençler yetişti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyündeki evleri çökmek üzere olan Fahrettin ve Gülsima Açıkel çiftinin imdadına gençlik merkezinin gönüllü gençleri yetişti.

Yüksekova'ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan Fahrettin ve Gülsima Açıkel çifti, kış mevsiminin gelmesiyle İstanbul'a gitti. Mevsimin bitmesiyle köye dönmeyi düşünen yaşlı çift, ilçede günlerce devam eden kar yağışı sonucu evlerinin damında kar biriktiğini ve evlerinin çökmek üzere olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Yüksekova Gençlik Merkezi gönüllüleri ile iletişime geçen yaşlı çift, evlerinin çökebileceğini belirterek destek istedi.

Yaşlı çiftin çağrısına kulak veren gençlik merkezi gönülleri, ellerine aldıkları küreklerle evin damını temizlemeye başladı. 20 gönüllünün imece usulü ile yaptığı kar temizleme çalışması 4 saat sürdü.

'Gençlerin İyilik Hareketi' kapsamında dam temizlemeye geldiklerini belirten Rıdvan Açıkel, "Burada yaşayan ve şu an burada olmayan ailemizin evlerinin tehlike altında olduğunu duyduk. Şu an damda bir metreye yakın kar var. Biz de yardıma geldik. Ellerimiz üşüyor, ayaklarımız ıslanıyor ama gönülleri kazandığımız için mutluyuz. Eskiden imece usulü ile köylerde işler yapılırdı. Biz de o kültürü tekrar yaşatmak amacıyla bugün buradayız. Sadece iyilik kazansın bu dünyada onun için herkesin yardımına koşmaya varız. Sağ olsun 20 arkadaşla dama çıkıp karı temizledik" dedi.