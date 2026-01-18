Yumurtalık Belediyesi'nden İbadethanelerde Hijyen Seferberliği - Son Dakika
Yumurtalık Belediyesi'nden İbadethanelerde Hijyen Seferberliği

18.01.2026 13:23  Güncelleme: 16:30
Yumurtalık Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde hijyen çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle işbirliği içinde sağlıklı bir ortam yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle uyumlu ve koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, ilçenin her noktasında temizlik ve sağlığa büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Yumurtalık Belediyesi, ilçelerdeki ibadethanelerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzupınarı Hacı Müminler Camii, Zeynepli Camii ve Tahiriye Camii'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla camilerin daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda vatandaşlara hizmet vermesini hedeflediklerini belirten Başkan Altıok, desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Demirtaş Mahallesi'nde bulunan camide temizlik işlemlerini de tamamladı. İbadethanelerin düzenli olarak temizlenmesinin hem halk sağlığı hem de ibadet huzuru açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Altıok, bu çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

