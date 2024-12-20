Yunak Belediye Başkanı'ndan Eğitim Desteği

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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Günaltay, gazetecilere, eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini söyledi.

Okulun gelişimi için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirten Günaltay, "Eğitimciler ve öğrencilerle yapılan bu gibi görüşmeler çok kıymetli. Eğitimin ve öğrencilerin her zaman yanındayız." diye konuştu.