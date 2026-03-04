Yunan Fırkateyni Limasol'a Ulaştı - Son Dakika
Yunan Fırkateyni Limasol'a Ulaştı

04.03.2026 18:54
Yunanistan, GKRY'nin talebi doğrultusunda Limasol'a fırkateyn gönderdi. Vatandaşlar ilgi gösterdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) talebi üzerine Yunanistan'dan gönderilen 2 fırkateynden biri Limasol kentine ulaştı.

Yunanistan Donanmasına ait "HS Kimon (F-601)" fırkateyni, GKRY'nin Limasol kentindeki liman açıklarında beklemeye başladı.

GKRY vatandaşlarının, Yunan fırkateynini görmek için sahile geldiği ve hatıra fotoğrafı çektiği görüldü.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de "HS Kimon (F-601)" fırkateyninin Limasol'a ulaştığını duyurdu.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpmasının ardından, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine, Yunanistan, bölgeye 4 savaş uçağı ile 2 fırkateyn göndereceğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

