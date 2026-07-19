Yunan Kuryeler Grevde

Yunanistan'da kuryeler, Dünya Kupası finali öncesinde çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bıraktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde hazır yemek kuryeleri, sendikalarının çağrısıyla saat 19.00'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Ülkenin en yaygın kullanılan hazır yemek sipariş platformlarından Efood çalışanları, yaptıkları açıklamada, Attiki, Selanik, Larisa, Volos ve Messinia'da Dünya Kupası finali saatlerinde iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Düşük ücrete, hukuka uygun olmayan istihdama ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesine kırmızı kart çıkarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kuryeler, kadrolu istihdam, yeterli ücret ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

İş bırakma eyleminin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.