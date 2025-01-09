Yunanistan, 24 Rafale Uçağını Teslim Aldı - Son Dakika
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Yunanistan, 24 Rafale Uçağını Teslim Aldı

Yunanistan, Fransa'dan aldığı 24 Rafale savaş uçağının teslimatını tamamladı.

09.01.2025 21:16
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Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale tipi 24 savaş uçağının teslimatının tamamlandığı belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın Fransa'dan temin ettiği 24 Rafale tipi savaş uçağının teslimatı bugün tamamlandı.

24'üncü uçak bugün Yunanistan'daki Tanagra Askeri Havaalanı'na indirildi.

Yunanistan 24 uçağın 18'i için ilk anlaşmayı Ocak 2021'de imzalamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eylül 2021'de Fransa'dan temin edilecek Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan, 24 Rafale Uçağını Teslim Aldı - Son Dakika

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