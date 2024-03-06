Yunanistan Başbakanı Odessa'nın yeniden yapılandırma programlarına destek veriyor

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeniden inşasında rol almak istedikleri Ukrayna'nın Odessa kentinin yeniden yapılandırma programlarını yoğunlaştırmak istedikleri öncelikli bölge olduğunu belirtti.

Miçotakis, Ukrayna'nın Odessa kentini, temaslarının sonuna kadar gizli tutulan program çerçevesinde ziyaret etti.

Yunan Başbakan Miçotakis'i Odessa Limanı'nda karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kendisine tahılın Karadeniz ve Tuna üzerinden ihracatı hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy ve Miçotakis'in liman idari binasında yaptığı baş başa görüşmeyi heyetler arasındaki görüşme izledi.

Görüşmelerde, Miçotakis, Yunanistan'ın desteğini yinelediği Ukrayna'nın yeniden inşasında almak istediği rolü de vurguladı.

Öte yandan, enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği perspektifleri de görüşmede ele alındı.

İki lider görüşmenin ardından, yaptıkları ortak basın toplantısında konuştu.

Miçotakis, Odessa'nın Yunanistan'ın yeniden yapılandırma programlarını yoğunlaştırmak istediği öncelikli bölge olduğunu belirterek, "Ön koşullarının nihayetinde tüm Ukraynalılar için kazanım olduğuna inanarak, sizin Avrupa Birliği (AB) ve Avro-Atlantik perspektifinizi destekliyoruz." dedi.

Kiev yerine Odessa'yı ziyaret etmesinin önemli nedenlerinden birinin limanın Ukrayna ekonomisi için taşıdığı önem olduğunu dile getiren Miçotakis, Odessa'nın, Ukrayna'nın Avrupa'ya ihracatı için temel liman olduğunun altını çizdi.

Bu deniz yolunun açık olmasının Ukrayna'nın ürünlerini ihraç edebilmesi açısından önemine dikkati çeken Miçotakis, Ukrayna'nın bu şekilde edineceği gelirle iki yıldır savaştan zarar gören ekonomisini destekleyebileceğini ifade etti.

Miçotakis, Odessa Limanı'nı gezdikten sonra, araçlara giderken bir patlama sesi duyduklarını belirterek, bunun burada gerçek bir savaş yaşandığının en canlı örneği olduğunu vurguladı.

"Altyapıyı, müzeleri, hastaneler, okulları korumalıyız"

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Zelenskiy ise Ukrayna'nın, Rusya'nın tüm insansız hava araçlarını vurmaya yetişemediğini ifade ederek, "Altyapıyı, müzeleri, hastaneler, okulları korumalıyız. Yeni istihdam alanları açılması için ekonomik gücümüzü artırmalıyız." dedi.???????