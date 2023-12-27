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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü - Son Dakika
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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yunanistan'ın Kalamata kentinde bir askeri eğitim uçağı düştü. Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu gerçekleştiren T-2E Buckeye uçağının Kalamata Havalimanı'na dönüşü sırasında düştüğü belirtildi. Olayda uçakta bulunan bir kişi olduğu ve düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürüldü. Yeni mezun pilotlar, eğitimlerini söz konusu uçakla tamamlıyor.

Yunanistan\'da askeri eğitim uçağı düştü
27.12.2023 - 14:01,
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Yunanistan'ın Kalamata kentinde, bir askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saat 11.28'de eğitim uçuşu gerçekleştiren T-2E Buckeye uçağının, Kalamata Havalimanı'na dönüşü sırasında düştüğü belirtildi.

Kazada, Hava Kuvvetlerinde Binbaşı olarak görev yapan 41 yaşındaki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Basında yer alan haberlerde, pilotun muhtemelen paraşütünü açmaya zaman bulamadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bazı haber sitelerinde, uçakta düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA
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