Yunanistan'da Batı Nil virüsünden ölen sayısı 51'e çıktı, yoğun bakımda 12 hasta var

Yunanistan'da Batı Nil virüsü kaynaklı can kayıpları, ekimde de devam ediyor.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 2026'nın başından 22 Ekim'e kadar olan dönemde ülkede 453 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Batı Nil virüsü nedeniyle 16-22 Ekim haftasında 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, yılın başından bu yana Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 51'e yükselirken, ölenlerin yaş aralığı 36-92 olarak belirlendi.

Virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise 12 olarak kayıtlara girdi.

Batı Nil virüsü vakalarının en yaygın olduğu bölge, Atina ve çevresi oldu.

EODY'nin listesinde Nea Smirni, Nea Filadelfia, Dafni, Nikaia ve Peristeri "en tehlikeli bölgeler" arasında yer aldı.

Bir önceki hafta da ülkede 2 kişi, Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını kaybetmişti.