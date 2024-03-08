Yunanistan'da çiftçiler tarım sorunlarına karşı protesto ediyor

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Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla protestolarına devam ediyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yaşanan sel felaketinden dolayı bu yıl 350 bin dönüm arazide tarım yapılamayacağı ve 180 bin dönüm arazinin hala su altında bulunduğu belirtilerek, çiftçilerin 10 Mart'ta Kileler bölgesinde traktörleriyle büyük bir gösteri yapacakları aktarıldı.

Haberlerde, 11 Mart Pazartesi günü Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, ülkenin çeşitli bölgelerinden çiftçi temsilcileriyle Atina'da ikinci kez bir araya geleceği bildirildi.

Haftalarca taşrada otoyolları kapatma eylemi yapan çiftçiler, 13 Şubat'ta Miçotakis ile görüşmüş ancak hükümetin teklifini yetersiz bulmuştu.

21 Şubat'ta ise traktörleriyle başkent Atina'ya gelen çiftçiler, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gösteri düzenlemişti.

Ülke genelinde çiftçiler, gelir eksikliklerinin telafisi, üretim maliyetlerinin azaltılması, sel felaketi sonrasında hasar görmüş tarlalarının eski haline getirilmesi gibi taleplerde bulunuyor.