Yunanistan'da Elektrik Sayaçları Suç İşi

Yunanistan'da büyük şirketler için elektrik sayaçlarına yasa dışı müdahalede bulunan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı, ortaya çıkarılan suç örgütüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, örgüt üyelerinin, tüzel ve özel kişilere fayda sağlayacak şekilde elektrik sayaçlarına yasa dışı müdahalede bulunduğu tespit edildi.

???????İlk hesaplamalara göre, Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDDHE), bu hukuka aykırı eylemle 9 milyon avronun üzerinde zarara uğrarken, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyette bulunan suç örgütü 400 bin avroya yakın haksız kazanç sağladı.

Düzenlenen operasyonla 3'ü suç örgütü üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Dosyada, suç örgütü üyesi ve bu yasa dışı faaliyetten fayda sağladığından şüphe edilen toplam 101 özel ve tüzel kişi yer aldı.

Yapılan araştırmada, örgütün, dijital sayaç sistemlerine dijital yollarla müdahale ederek tüketimi az gösterdiği, bu yolla "müşterilerine" maddi fayda sağladığı tespit edildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, bu örgütten yasa dışı "hizmet" alanlar arasında tanınmış lokantalar, benzinlikler, "fast food" zincirleri gibi büyük işletmeler de bulunuyor.