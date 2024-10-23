Yunanistan'da öğretmenler, maaşlarında artış talebiyle 24 saatlik greve gitti.
Grev kapsamında başkent Atina'nın merkezinde toplanan yaklaşık 5 bin öğretmen, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
Öğretmenlere, öğrencilerin de eşlik etmesiyle devam eden eylemde eğitim sistemine ilişkin eleştiriler dile getirildi.
Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi.
Eğitimcilerin başlıca talepleri arasında, maaş artışları ve iş yükünün azaltılması için yeni öğretmen alımları da yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Öğretmenlerden Grev - Son Dakika
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