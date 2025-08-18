Yunanistan'da Yangın Yasaklarını İhlal Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınlarının önlenmesine dair yasakları ihlal eden 3 kişi gözaltına alındı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina yakınlarındaki Likovrisi ve Pefki bölgesinde çamlık alanın yanında ateş yakan 1 kişi gözaltına alındı ve bu kişiye 2 bin avro idari para cezası kesildi.
Ayrıca, Halkidiki Yarımadası'nın Poligiros bölgesinde ve Larisa kentine bağlı Farsala bölgesinde dün iki farklı olayda, ateş yaktıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilere toplam 4 bin avro idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, yangın sezonunda geçerli yasakların titizlikle uygulanacağını vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
