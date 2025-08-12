Yunanistan'da Yangınlar Yerleşimleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'da Yangınlar Yerleşimleri Tehdit Ediyor

12.08.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da çıkan orman yangınları nedeniyle birçok yerleşim yeri tahliye edildi. Müdahale sürüyor.

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Zakintos Adası'nda sabah saatlerinde Lıthakia, Agalas ve Koilomeno köyleri arasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin Agalas ve Keri yerleşimlerine yaklaşması üzerine 112 Acil Yardım Hattı'ndan tahliye mesajı gönderildi. Agalas ve Keri'de evler, işletmeler ve oteller boşaltıldı.

Ahaia bölgesinin Erymanthos ilçesinde Flogeraika mevkisinde çıkan yangın nedeniyle Kamenitsa, Loukisa, Ahaiko, Didacheika, Alissos ve Spalairieika yerleşimlerindeki halka, 112 hattı üzerinden Kato Ahaia'ya gitmeleri çağrısı yapıldı.

Preveze'nin Gymnotopos bölgesindeki yangında Kerasona yönüne tahliye çağrısı yapıldığı, belediyenin bölgenin acil durum ilan edilmesi için başvuru yapıldığı bildirildi.

Sakız Adası'nda Halandra bölgesinde çıkan yangın nedeniyle Pispilounta ve Nea Potamia yerleşimlerinin tahliye edildiği belirtildi.

Yangınların kontrol altına alınması için kara ve hava unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğü, kuvvetli rüzgarların müdahaleyi zorlaştırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Sakız Adası, Acil Durum, Yunanistan, İtfaiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Yangınlar Yerleşimleri Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum
Kingsley Coman’dan 100 milyon euroluk imza Kingsley Coman'dan 100 milyon euroluk imza
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler

15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
21:30
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
21:24
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:30:41. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Yangınlar Yerleşimleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.