Yunanistan\'daki Türk Şehitliği\'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da bulunan Pire'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, askeri ataşeler ve diplomatik misyon üyelerinin katıldığı tören, şehitlik anıtı önündeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Erciyes, törendeki konuşmasında, "Bugün yalnızca şehitlerimizi anmıyoruz. Aynı zamanda bir milletin diz çökmediğini dünyaya haykırdığı günün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çanakkale; yokluk içinde var olmanın, çaresizlik içinde direnişin, ölümün karşısında dimdik durmanın adıdır. Çanakkale; 'bitti' denilen yerde ayağa kalkan bir milletin, 'geçilmez' diyerek tarihin akışını değiştirdiği yerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan bu destan, yalnızca bir askeri zafer değil; insan onurunun, bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz inancın zaferidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın şehitler vermiş köklü bir kurum olduğunu vurgulayan Erciyes, "1973 yılından bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen menfur terör saldırılarında 41 mensubumuzu kaybettik. Bu vesileyle; Atina'da şehit edilen Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu'nu, Basın Ataşesi Çetin Görgü'yü, İdari Ataşe Galip Özmen'i ve sevgili kızı Neslihan'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Erciyes, Türk tarihinin zaferler kadar, bedeli kanla ödenmiş büyük fedakarlıkların da tarihi olduğunu belirterek, "Biz, geçmişin acılarını düşmanlığa değil, geleceğin barışına dönüştürmeyi bilen bir milletiz." dedi.

Erciyes, bugün Orta Doğu'da yaşananların, uluslararası sistemin karşı karşıya olduğu vicdani ve hukuki sınamayı açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, "Masum sivillerin hedef alındığı, çocukların hayatlarının hiçe sayıldığı, temel insani değerlerin yok sayıldığı bu ortamda Türkiye hakkın ve hakikatin yanında durmaya, adaletin ve uluslararası hukukun savunucusu olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Türk diplomasisinin bu anlayışla; barışın, huzurun ve insanlık onurunun hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi kararlılıkla sürdüreceğini kaydeden Erciyes, "Temennimiz; savaşların ve çatışmaların son bulduğu, bölgemizde barışın, huzurun ve kalıcı istikrarın hakim olduğu bir geleceğin en kısa sürede tesis edilmesidir." dedi.

Konuşmanın ardından Erciyes, şehitlik defterini imzaladı.

Tören, şehitlikteki kabirlere beyaz ve kırmızı karanfiller bırakılmasıyla sona erdi

Pire Türk Şehitliği, 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verildi. Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları'nda esir olarak Atina'ya götürülen ve burada ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyeti kazandı.

Kaynak: AA

Güncel, Atina, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:29:54.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.