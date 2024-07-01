Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait M2000-5 tipi uçak, fren sistemi arızası nedeniyle terk edildi

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Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait M2000-5 tipi askeri uçağın pilotunun, fren sistemindeki arıza nedeniyle uçağı otomatik fırlatma sistemiyle terk ettiği bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, eğitim uçuşunda olan M2000-5 tipi uçağın öğle saatlerinde Tanagra Askeri Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pilot, uçağı otomatik fırlatma sistemiyle terk etti.

Pilot, tedbiren muayene için askeri hastaneye götürüldü.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERTW'nin haberine göre, pilot, fren sistemindeki arıza nedeniyle uçağı otomatik fırlatma sistemiyle terk etti.

İniş pistinden çıkan uçakta ise herhangi bir yangın yaşanmadı.