Yunanistan helikopter üssü yangınında AB 212 yedek parçalarının yandığı öne sürüldü

Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda çıkan yangının, askeri helikopterlerin bulunması güç bazı yedek parçalarına zarar verdiği ileri sürüldü.

Yunanistan'da yayın yapan "militaire" sitesinin haberinde, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin helikopter üssündeki depoda 7 Ekim'de çıkan yangında, AB 212 tipi helikopterlerin yedek parçalarının yandığı ifade edildi.

Bu parçaların piyasada bulunmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberde, 2023'te de Stefanovikio yerleşim birimindeki helikopter üssünü selin vurduğu hatırlatıldı.

Haberde, MH-60 Romeo tipi bir helikopterin de önemli yedek parçalarının yandığı belirtilerek, bu parçaların piyasada bulunduğu ancak maliyetinin yüksek olduğu ifade edildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadığına işaret edilen haberde, "Helikopter üssündeki yangın Silahlı Kuvvetlerde bir şeylerin iyi gitmediğini gösteren bir dizi olaydan bir tanesi. Genelkurmay Başkanlığı ve hükümet ne kadar sessiz kalırsa kalsın bu değişmiyor." ifadesi kullanıldı.