Yunanistan Konitsa'da süren orman yangınında 629 hektar alan kül oldu - Son Dakika
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Yunanistan Konitsa'da süren orman yangınında 629 hektar alan kül oldu

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Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınında 629 hektar alan zarar gördü. Natura 2000 koruma ağı içindeki çam ormanlarını etkileyen yangına, 150 itfaiyeci ve 48 araçla müdahale ediliyor; rüzgarın azalmasıyla yangın daha iyi bir seyir izlemeye başladı.

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınında 629 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin uydu verilerine göre, 31 Ağustos'tan bu yana devam eden yangında şu ana kadar 629 hektar alan zarar gördü.

Yerel medyadaki haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında yer alan bölgede çam ormanlarını etkileyen yangın, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla daha iyi bir seyir izlemeye başladı.

Yaklaşık 150 itfaiyeci, 10 yaya ekibi ve 48 araçla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Özellikle Erickson tipi yangın söndürme helikopterleri, yangının güçlü olduğu noktaların kontrol altına alınması ve yeni alevlenmelerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının sarp arazi ve vadilerin bulunduğu bölgede etkili olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, dağlık alanda yangın emniyet şeritlerinin bulunmaması ekiplerin alevlere ulaşmasını zorlaştırdı.

Alevler dağın zirvesini aşarak ulaşılması güç ormanlık alanlara ilerledi ve yoğun duman Konitsa'daki yerleşim yerlerine ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Konitsa'da süren orman yangınında 629 hektar alan kül oldu - Son Dakika

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