KUNMİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de 11-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 10. Çin-Güney Asya Fuarı kapsamında bir moda haftası düzenlendi.
Geleneksel kıyafetlerin sergilendiği moda haftasının açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Etnik kıyafetlerle podyuma çıkan robotlar büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › Yunnan'da Moda Haftası Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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