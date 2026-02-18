Yunnan'da Tekne Kazası: 4 Ölü

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chuxiong kentinde bir teknenin alabora olması sonucu suya düşen 26 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.
Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre kaza, salı günü kentin Donghua kasabasındaki Lianxiwan turizm merkezinde meydana geldi.
Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi Ofisi, kazaya ilişkin soruşturmanın merkezi makamların doğrudan denetimi altında yürütülmesi talimatını verdi.
