Yunus Emre Enstitüsü, Beyrut\'ta Türk kadın akademisyenlerin eserlerinden oluşan sergi açtı

Yunus Emre Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türkiye'den gelen kadın akademisyenlerin eserlerinden oluşan "4 kadın 4 sanat" sergisi açtı.
Başkentteki Dar el Nemr Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İzmir Demokrasi Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurgül Begiç, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden Doç. Dr. Öznur Yıldırım, Artuklu Üniversitesi El Sanatları Bölüm Başkanı Doç Dr Emine Dalıcı, Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Esra Yılmaz ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanları ve çok sayıda Lübnanlı kadın katıldı.
Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kadın akademisyen sanatçının kendi tarz ve bakış açılarını, Anadolu'dan aldıkları ilhamla yöresel eserleriyle birleştirerek Beyrut'ta ortak bir sanat dilini oluşturacaklarını, keçe, seramik, kumaş ve takı gibi geniş bir yelpazede çalışma atölyeleri düzenleyeceklerini belirtti.
Akademisyen sanatçıların aynı zamanda kişisel eserlerini sergileyeceklerini aktaran Yılmaz, kadınların kültür sanat ve kabiliyetlerini ön plana çıkarmak ve özellikle Lübnan'a tanıtmak için bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.
Sergide kendisinin ve katılımcı diğer akademisyenlerin eserleri hakkında konuşan Doç. Dr. Nurgül Begiç de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyrut'a geldik. 4 akademisyen kadın sanatçı olarak burada bulunuyoruz. Sergi açılışından sonra atölye çalışmalarımız var. Özellikle Beyrut'taki kadınlarımıza sanatımızı tanıtmaya geldik." dedi.
Türkiye'den gelen akademisyenler, kültür merkezinde beraberinde getirdikleri farklı eserlerin nasıl yapıldığını ve kullandıkları teknikler hakkında Lübnanlı sanatseverlere anlattı.
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