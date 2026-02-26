Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Karaköy'de Vatandaşlarla İftar Yaptı

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları, Karaköy Mahallesi'nde devam etti. Programa Balaban'ın yanı sıra CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Barosu Eski Başkanı Ali Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Av. Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve çevre mahalle muhtarları katıldı.

İftar öncesinde alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Balaban, Karaköy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Aynı sofrayı paylaşmanın ramazanın en güzel yanlarından biri olduğunu dile getiren Balaban, dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yaptı.

Balaban, ramazan ayının manevi atmosferinde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.