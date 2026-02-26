Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Karaköy'de Vatandaşlarla İftar Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Karaköy'de Vatandaşlarla İftar Yaptı

26.02.2026 12:19  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy Pazar Yeri’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları, Karaköy Mahallesi'nde devam etti. Programa Balaban'ın yanı sıra CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Barosu Eski Başkanı Ali Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Av. Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve çevre mahalle muhtarları katıldı.

İftar öncesinde alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Balaban, Karaköy sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Aynı sofrayı paylaşmanın ramazanın en güzel yanlarından biri olduğunu dile getiren Balaban, dayanışma ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yaptı.

Balaban, ramazan ayının manevi atmosferinde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Karaköy, Balaban, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Karaköy'de Vatandaşlarla İftar Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:31:35. #7.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Karaköy'de Vatandaşlarla İftar Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.