Yunusemre Belediye Başkanı Pazarcı Esnafıyla Buluştu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan misafirlerini ağırladı. Toplantıda pazar esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Balaban, sorunların çözümü için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Balaban, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay ve yönetimi ile Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde toplantı yaptı.

Pazarcı esnafının sorunlarının anlatıldığı toplantıda konuşan Balaban, "Belediye halk ve sorunun muhatapları ile yönetilirse sorunlar çok kolay çözülür. Kendi başımıza iş yapmaya kalkarsak sorunlar ayağımıza dolanmaya başlar. Bu hem sizin hem bizim için bir şans, bu şansı iyi değerlendirmemiz gerekir. Biz ilgili kişilerden bir komisyon oluşturup sizlerin sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Seçimden önce ne söz verdiysek o sözleri yerine getireceğiz. Tek bir hedefimiz var. Yunusemre'de mutlu bir toplum yaratmak" dedi.